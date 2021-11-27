Умерла замминистра образования Любомира Мандзий

После тяжелой болезни умерла замминистра и бывшая и. о. министра образования Любомира Мандзий.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"После тяжелой болезни отошла в вечность украинский педагог Любомира Мандзий. Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки. Нам всем очень будет не хватать ее мудрых советов и решений. Соболезнования родным и друзьям!" — написал Садовой.

Любомире Мандзий было 48 лет, она родилась в селе Опака Дрогобычского района Львовской области.

До 2016 работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета. После этого стала директором областного департамента образования и науки.

В 2019 году Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины, а затем ее назначили исполнять обязанности министра. На этой должности она была до 25 марта 2020 года.