Унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС: міністр, його заступник та держсекретар

У Броварах на Київщині 18 січня внаслідок падіння гвинтокрила ДСНС загинуло керівництво МВС. Всього відомо про 18 загиблих, з них - 3 дітей.

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Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС", - зазначив він.

Клименко уточнив, що серед загиблих міністр внутрішнх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на місці падіння гвинтокрила триває рятувальна операція.

"Станом на 10:30 — 18 загиблих, у тому числі 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких — 15 дітей", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил.