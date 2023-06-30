В аеропорту Кишинева іноземець застрелив двох силовиків

Двоє людей загинули "при виконанні службових обов'язків під час чергування" через стрілянину в міжнародному аеропорту Кишинева 30 червня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Молдови.

За даними відомства, вогнепальну зброю застосував іноземний громадянин, якому було відмовлено у в'їзді до Молдови. На місце терміново виїхали екстрені служби та представники всіх компетентних державних органів, зокрема бригада поліції спеціального призначення Fulger.

Під час спроби нейтралізувати зловмисника його було поранено спецназом, проте все ж затримано, внаслідок чого небезпеку було усунено. Зазначається, що пораненому надається медична допомога.

Через інцидент польоти та комерційну діяльність в аеропорту було припинено. Повідомляється, що Генеральна прокуратура Молдови вже порушила кримінальну справу.

Вказано, що про ситуацію, що склалася, було терміново поінформовано і керівництво країни. У свою чергу, як повідомив у Facebook прем'єр-міністр країни Дорін Речан, винуватцем події став 43-річний громадянин Таджикистану.

Під час супроводу в зону для депортації він застрелив прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, вкраденого у співробітника прикордонної поліції. Також травмовано ще одну людину, яка була пасажиром. Вона знаходиться під опікою лікарів.

Прем'єр висловив співчуття сім'ям загиблих, запевнивши, що уряд надасть необхідну допомогу. У свою чергу, президент Майя Санду також відреагувала на подію на своїй сторінці у Facebook.

"Наші щирі співчуття сім'ям та родичам загиблих. Втрата близьких - це величезний біль для сімей. Це сумний день для всіх нас", - написала глава держави.

За її словами, у зв'язку з інцидентом державні установи приведені у стан підвищеної готовності, а поліція та силові органи мобілізовані на всій території Молдови.