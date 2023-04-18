В аеропорту столиці Судану вщент згоріли декілька літаків внаслідок бойових дій (ФОТО)

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки з аеропорту столиці Судану Хартум. На них зображені декілька літаків, які згоріли вщент внаслідок бойових дій.

Про це в Twitter повідомила пресслужба Maxar Technologies.

Супутник зафіксував ситуацію в аеропорту в Хартумі станом на 17 квітня 2023 року. Декілька літаків, ймовірно, лишилися неушкодженими.

Фото: Maxar Technologie

"Супутникові зображення (…) показують пошкодження внаслідок триваючих боїв між ворогуючими суданськими військовими групами. Тут можна побачити міжнародний аеропорт Хартум, де було знищено принаймні 14 літаків і багато інших пошкоджено", — йдеться в повідомленні Maxar Technologies.

Саме в цьому аеропорту знаходяться двоє літаків української авіакомпанії SkyUp. Водночас компанія наразі не володіє інформацією щодо стану літаків.

Фото: Maxar Technologie

"На жаль, на даний момент немає жодної можливості дістатися до літака, щоб підтвердити, або спростувати інформацію про його стан", — повідомила пресслужба SkyUp в коментарі для Delo.ua.

Літаки SkyUp Airlines перебувають у Судані у рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. З початку 2023 року вони виконували рейси в Каїр (Єгипет), Ер-Ріяд та Джідду (Саудівська Аравія).

В цей же час основне воєнізоване угруповання Судану заявило, що захопило президентський палац, резиденцію начальника армії та міжнародний аеропорт Хартума в результаті спроби державного перевороту. Водночас у діючій армії країни підкреслюють, що дають відсіч повстанцям. Наразі ситуація в Судані потребує уточнення, сторони конфлікту роблять протилежні заяви.