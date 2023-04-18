- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
В аеропорту столиці Судану вщент згоріли декілька літаків внаслідок бойових дій (ФОТО)
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки з аеропорту столиці Судану Хартум. На них зображені декілька літаків, які згоріли вщент внаслідок бойових дій.
Про це в Twitter повідомила пресслужба Maxar Technologies.
Супутник зафіксував ситуацію в аеропорту в Хартумі станом на 17 квітня 2023 року. Декілька літаків, ймовірно, лишилися неушкодженими.
"Супутникові зображення (…) показують пошкодження внаслідок триваючих боїв між ворогуючими суданськими військовими групами. Тут можна побачити міжнародний аеропорт Хартум, де було знищено принаймні 14 літаків і багато інших пошкоджено", — йдеться в повідомленні Maxar Technologies.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Саме в цьому аеропорту знаходяться двоє літаків української авіакомпанії SkyUp. Водночас компанія наразі не володіє інформацією щодо стану літаків.
"На жаль, на даний момент немає жодної можливості дістатися до літака, щоб підтвердити, або спростувати інформацію про його стан", — повідомила пресслужба SkyUp в коментарі для Delo.ua.
Літаки SkyUp Airlines перебувають у Судані у рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. З початку 2023 року вони виконували рейси в Каїр (Єгипет), Ер-Ріяд та Джідду (Саудівська Аравія).
В цей же час основне воєнізоване угруповання Судану заявило, що захопило президентський палац, резиденцію начальника армії та міжнародний аеропорт Хартума в результаті спроби державного перевороту. Водночас у діючій армії країни підкреслюють, що дають відсіч повстанцям. Наразі ситуація в Судані потребує уточнення, сторони конфлікту роблять протилежні заяви.