В Албанії українця та двох росіян затримали після нападу на охорону військового заводу: всі подробиці

Громадянина України та двох громадян Росії затримано внаслідок інциденту на збройовому заводі в селі Чекін біля міста Грамш в Албанії. Про це повідомляє Міністерство оборони Албанії. Аналогічну інформацію наводить і державна поліція.

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Зазначається, що близько 17:40 20 серпня сторож заводу помітив підозрілий рух навколо об'єкту. Він одразу повідомив відповідального за охорону підприємства, що на територію проникла людина і намагався вести фотозйомку.

Надалі вони застосували військові правила з метою затримання особи, попередньо закликавши її зупинитись. Незважаючи на заклик сторожа та відповідального з охорони заводу, людина спробувала втікти, але завдяки швидкій реакції двох співробітників була спіймана.

У цей момент чоловік у відповідь застосував проти них нейропаралізуючий спрей, щоб все ж таки втекти, проте це йому не вдалося. Після повідомлення до поліції правоохоронці оперативно доправили 24-річного громадянина Росії М.З. у поліцейську ділянку в Грамші для подальших дій.

У той же час за периметром заводу було помічено ще двох людей - жінку і чоловіка, які супроводжували цього громадянина. Особовий склад військової поліції негайно повідомив про це поліцію, яка також затримала їх недалеко від заводу.

Співробітники поліції змогли виявити автомобіль Chevrolet, яким їхали 33-річна громадянка Росії С.Т. 25-річний громадянин України Ф.А., яких також супроводжували для подальших дій.

На місце також приїхали представники військової поліції та Агентства військової розвідки та безпеки, які у співпраці з Департаментом кримінальної поліції та Управлінням боротьби з тероризмом Державної поліції координують дії для повного з'ясування обставин інциденту.

У свою чергу, двох постраждалих військовослужбовців після надання першої медичної допомоги було доставлено до Тирани для надання більш спеціалізованої допомоги. Вони перебувають під наглядом лікарів та їх життю нічого не загрожує.

Як повідомляють у Міноборони, 21 серпня їх відвідав у лікарні міністр Ніко Пелеші. При цьому, коментуючи інцидент, він зазначив, що Грамшський військовий завод насправді вже багато років не працює і є "колишнім" заводом. Однак чиновник заявив, що не варто вважати те, що сталося, рядовою подією.

"Безперечно інцидент має бути оцінений як у ширшому регіональному контексті, так і в контексті політичному, і не може пройти як рядова подія. Однак ми не можемо поспішати з висновками. Але все ж таки той факт, що мала місце насильницька реакція з боку цих іноземних громадян, змушує нас уважніше дослідити його до кінця", - заявив він.

Пелеші підкреслив, що такі події не варто розцінювати як події в рамках поточної місцевої політики, і державним інститутам до них потрібно ставитися відповідально, оскільки їхні заяви з цього приводу можуть обернутися набагато більшою проблемою, ніж сама подія.

При цьому вже 21 серпня поліція повідомила про інший інцидент - вже на військовому заводі в місті Полічан, де спершу було помічено з фотоапаратом двох громадян Чехії віком 34 і 38 років.

Після цього військова та цивільна поліція дізналися, що в тунелях заводу перебувають ще двоє людей. У ході пошуків усередині одного з тунелів під заводом виявили двох чеських громадян віком 42 та 51 рік. Усіх чотирьох доправили до управління поліції в Бераті, проте подальшої інформації поки що не наводиться. У міноборони країни поки що її також не коментують.