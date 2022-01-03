В Амстердаме протестуют против локдауна: задержали 30 человек, а полиция разгоняла толпу собаками

В Амстердаме полиция выпустила служебных собак, чтобы разогнать протестующих против антиковидных ограничений. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы и участники митинга.

Пользователи отмечают, что силовики натравливали собак на людей, использовали дубинки и слезоточивый газ. Во время стычек несколько участников были ранены, однако пока количество пострадавших не называют.

Полный локдаун из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» и роста заболеваемости в Нидерландах ввели еще 19 декабря 2021 года - до 9 января 2022 года в стране закрыли все рестораны, магазины (кроме продуктовых), кинотеатры, музеи и спортзалы.

NOW - People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc — Disclose.tv (@disclosetv) January 2, 2022

Но уже 2 января 2022 года в Амстердаме люди собрались на акцию протеста - по предварительным подсчетам, в ней приняли участие около 10 тысяч человек.

Wow! Thousands of protesters in Amsterdam demonstrate against Covid restrictions despite a ban on protests.



pic.twitter.com/pQ95EbH7CQ — Election Wizard (@ElectionWiz) January 2, 2022

Второй день подряд люди без масок и не соблюдая правила социального дистанцирования протестуют на центральных улицах столицы - включают музыку и размахивают желтыми зонтиками в знак несогласия с мерами правительства.

Поскольку из-за карантина в городе действует запрет на проведение общественных собраний, мэр Амстердама Фемке Халсема издала приказ о чрезвычайном положении, дав указание полиции освободить центральную площадь.

В результате попыток правоохранителей разогнать толпу начались стычки. На данный момент задержали как минимум 30 человек за различные правонарушения, включая нападение на правоохранителей и незаконное владение оружием. При этом были ранены четверо полицейских.