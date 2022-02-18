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Происшествия
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В Атлантическом океане горит корабль, загруженный автомобилями Porsche, Bentley и Volkswagen

В Атлантическом океане горит корабль, загруженный автомобилями Porsche, Bentley и Volkswagen
Горящий Felicity Ace дрейфует в море. Фото: The Drive

У побережья Азорских островов (Атлантический океан) горит и дрейфует корабль-автовоз Felicity Ace. На его борту несколько тысяч люксовых авто марок Porsche, Bentley и Volkswagen.

Об этом сообщают издания Washington Post и The Drive.

Маршрут корабля пролегал из Эмдена в Германии в порт Дэвисвилл в американском штате Род-Айленд, согласно данным онлайн-трекеров судов.

Во время движения на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар. Вскоре капитан сообщил, что больше не может управлять судном из-за чрезвычайной ситуации.

Военно-морской флот Португалии проинформировал, что один из его патрульных катеров и четыре торговых судна помогали в эвакуации 22 членов экипажа. Также были мобилизованы самолеты португальских ВВС.

В настоящее время нет никаких подробностей о причине пожара, кроме того, что он вспыхнул в грузовом отсеке корабля.

Владельцы Felicity Ace пытаются организовать буксировку судна. Тем временем корабль горит и дрейфует в открытом океане, но за ним следит корабль береговой охраны Португалии.

Felicity Aceбыл построили в 2005 году, его грузоподъемность составляет 17 738 тонн. При полной загрузке корабль может перевозить почти 4 тысячи автомобилей.

Автор:
Вита Молодан