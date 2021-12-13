В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

Сегодня, 13 декабря, в Балтийском море в территориальных водах Швеции около острова Борнхольм столкнулись два грузовых судна.

Как сообщает SVT, в результате столкновения один из кораблей перевернулся.

"Мы не знаем, как именно это произошло. На борту перевернувшегося судна находился экипаж из двух человек", – заявил менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен.

По информации телеканала, одно перевернувшееся судно зарегистрировано в Дании, второе – в Великобритании.

В поисково-спасательной операции задействованы датские суда и суда береговой охраны Швеции.

Напомним, 26 мая в Нигерии в штате Кебби перевернулось переполненное судно, которое перевозило пассажиров по реке Нигер.

На судне находилось около 180 человек, хотя оно было рассчитано только на 80 человек.

6 апреля этого года недалеко от побережья Туниса произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.