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Происшествия
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В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

В результате столкновения один из кораблей перевернулся
Фото: Adam Ihse/Independent

Сегодня, 13 декабря, в Балтийском море в территориальных водах Швеции около острова Борнхольм столкнулись два грузовых судна. 

Как сообщает SVT, в результате столкновения один из кораблей перевернулся.

"Мы не знаем, как именно это произошло. На борту перевернувшегося судна находился экипаж из двух человек", – заявил менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен.

По информации телеканала, одно перевернувшееся судно зарегистрировано в Дании, второе – в Великобритании.

В поисково-спасательной операции задействованы датские суда и суда береговой охраны Швеции.

Фото 2 — В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

Напомним, 26 мая в Нигерии в штате Кебби перевернулось переполненное судно, которое перевозило пассажиров по реке Нигер.

На судне находилось около 180 человек, хотя оно было рассчитано только на 80 человек.

6 апреля этого  года недалеко от побережья Туниса произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.