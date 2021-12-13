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В Балтийском море столкнулись два грузовых судна
Сегодня, 13 декабря, в Балтийском море в территориальных водах Швеции около острова Борнхольм столкнулись два грузовых судна.
Как сообщает SVT, в результате столкновения один из кораблей перевернулся.
"Мы не знаем, как именно это произошло. На борту перевернувшегося судна находился экипаж из двух человек", – заявил менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен.
По информации телеканала, одно перевернувшееся судно зарегистрировано в Дании, второе – в Великобритании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В поисково-спасательной операции задействованы датские суда и суда береговой охраны Швеции.
Напомним, 26 мая в Нигерии в штате Кебби перевернулось переполненное судно, которое перевозило пассажиров по реке Нигер.
На судне находилось около 180 человек, хотя оно было рассчитано только на 80 человек.
6 апреля этого года недалеко от побережья Туниса произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.