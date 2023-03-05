В Бахмуті через обстріли загинули ще двоє мешканців: в ОВА розповіли про останні руйнування на Донеччині

Станом на ранок 5 березня за минулу добу в Донецькій області зафіксовано загибель внаслідок обстрілів двох мирних мешканців. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, це сталося у Бахмуті.

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Також зранку росіяни завдали удару з ракетного комплексу С-300 по селу Гришине Покровскої громади, пошкодивши сім будинків. Ще шість будинків було пошкоджено внаслідок вечірнього обстрілу Мирноградської громади.

Крім того, вночі відбулося два масованих артобстріли Авдіївки, а на ранок — її ж обстріл з "Градів". Росіяни поцілили у житлові квартали та в території підприємства.

У Кураховому внаслідок обстрілів поранено одну людину, пошкоджено дев'ять будинків; ще три будинки та школу пошкоджено у селищі Курахівка. В селищі Ласточкине Очеретинської громади було також поранено людину.

У Торецькій громаді поранено одну людину, пошкоджено три будинки. У Костянтинівській громаді поранено рятувальника, пошкоджено пожежну частину в Костянтинівці, шість будинків в селі Олександро-Шультине, шість будинків і крамницю в селі Диліївка. Ще два будинки постраждали у Часовоярській громаді.

Окрім цього, одна людина була поранена через обстріли у Сіверську — в місті пошкоджено будинки на двох вулицях. Три будинки пошкоджено у селі Переїзне Званівської громади.

Як уточнили в Донецькій обласній прокуратурі, внаслідок атак загинули 41- та 67-річні мешканки Бахмута. П’ятеро мешканців області, серед яких 17-річний юнак (в Офісі генпрокурора вказують, що це мешканець селища Дружба Торецької громади), отримали поранення різного ступеню тяжкості. Усі постраждалі доставлені до лікарень.

Зазначимо, що попередньої доби про загиблих внаслідок обстрілів у регіоні не повідомлялося. Як зазначав Кириленко, по одній людині було поранено в Часовому Ярі та Званівській громаді.

Нагадаємо, що міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук вважає, що, враховуючи інтенсивність бойових дій в Бахмуті, дітей з міста потрібно евакуювати, навіть якщо батьки чи опікуни не дають згоду на це. Місцева ж влада проводить заходи, щоб переконати батьків перемістити дітей в безпечні регіони.