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В Бахмуті зруйновано міст, що вів у східну частину міста (ФОТО)
В Бахмуті Донецької області вранці 22 вересня було зруйновано міст через річку Бахмутовку.
Як повідомили у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ Збройних сил України, руйнування сталося внаслідок ворожого обстрілу високої потужності.
Міст об'єднував вулиці Горбатова та Горького, сполучаючи центр міста з його східною частиною, розташованою ближче до лінії фронту, що вже більше місяця проходить біля міста. Мостом проходила тролейбусна лінія, якою до зупинки руху в кінці червня курсував маршрут №3.
Як уточнює "Українська правда" з посиланням на прес-секретаря 58-ї бригади Юлія Терехова, руйнування сталося біля 11 години ранку. Зазначено, що військові припускають, що росіяни випустили по мосту надпотужну ракету, оскільки міст виявився зруйновано вщент.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо також, що у ніч на 22 вересня, за даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, був обстріляний приватний сектор Бахмута та прилегле селище Хромове. Були поранені дві людини, пошкоджено шість будинків.
У ніч на 21 вересня Бахмут зазнав авіаудару, був зруйнований футбольний майданчик. 20 ж вересня внаслідок російського авіаудару по п'ятиповерхівці в Бахмуті у ній обвалилося три під'їзди. Загалом місто біля лінії фронту потерпає від обстрілів ще з травня.