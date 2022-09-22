В Бахмуті зруйновано міст, що вів у східну частину міста (ФОТО)

В Бахмуті Донецької області вранці 22 вересня було зруйновано міст через річку Бахмутовку.

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Як повідомили у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ Збройних сил України, руйнування сталося внаслідок ворожого обстрілу високої потужності.

Міст об'єднував вулиці Горбатова та Горького, сполучаючи центр міста з його східною частиною, розташованою ближче до лінії фронту, що вже більше місяця проходить біля міста. Мостом проходила тролейбусна лінія, якою до зупинки руху в кінці червня курсував маршрут №3.

Фото: 58-а окрема мотопіхотна бригада Фото: 58-а окрема мотопіхотна бригада Фото: 58-а окрема мотопіхотна бригада Фото: 58-а окрема мотопіхотна бригада

Як уточнює "Українська правда" з посиланням на прес-секретаря 58-ї бригади Юлія Терехова, руйнування сталося біля 11 години ранку. Зазначено, що військові припускають, що росіяни випустили по мосту надпотужну ракету, оскільки міст виявився зруйновано вщент.

Зазначимо також, що у ніч на 22 вересня, за даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, був обстріляний приватний сектор Бахмута та прилегле селище Хромове. Були поранені дві людини, пошкоджено шість будинків.

У ніч на 21 вересня Бахмут зазнав авіаудару, був зруйнований футбольний майданчик. 20 ж вересня внаслідок російського авіаудару по п'ятиповерхівці в Бахмуті у ній обвалилося три під'їзди. Загалом місто біля лінії фронту потерпає від обстрілів ще з травня.