В Бердянске конфликт на дороге между двумя депутатами закончился дракой

В Бердянске Запорожской области конфликт на дороге между двумя депутатами - Бердянского городского и районного советов от разных партий - закончился дракой, один из них получил телесные повреждения. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По информации пресс-службы ведомства, 25 декабря вечером в Бердянске на ул. Волонтеров между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 г.р. нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 г.р.

Таким образом участники движения оспаривали преимущество своих автомобилей на автодороге.

Полицией установлено, что оба мужчины являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.

Пострадавший депутат обратился за медицинской помощью в Бердянскую городскую больницу.

По факту конфликта открыто уголовное производство по ст.125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение)

Заключительная правовая квалификация конфликта будет определена в соответствии с результатами судебно-правовой экспертизы.

На данный момент пострадавший находится в больнице.

Напомним, мэр Бердянска Валерий Баранов подал в отставку. Сейчас городом руководит секретарь городского совета Александр Свидло.