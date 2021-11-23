В Болгарии автобус с туристами попал в ДТП, заживо сгорели 45 человек (ВИДЕО)

Сегодня, 23 ноября, около 3:00 по местному времени в Болгарии на автомагистрали "Струма" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 45 человек.

Сегодня, 23 ноября, около 3:00 по местному времени, в Болгарии на автомагистрали "Струма" произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли 45 человек.

Как сообщает BGNES, в результате аварии загорелся туристический автобус, который ехал из Северной Македонии.

По информации издания, всего в автобусе с македонской регистрацией ехали 52 человека. Все они возвращалась в Скопье после поездки в Стамбул.

В числе погибших 12 несовершеннолетних, а также водитель автобуса. Выжить удалось семи пассажирам, они под наблюдением медиков.

"На 31-м километре трассы произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 52 человека, в результате чего возник пожар. Погибли 45 человек. На месте руководит ситуацией глава МВД. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, но пожар произошел в результате несчастного случая. Остальные пострадавшие доставлены в больницу, их состояние не тяжелое", — сообщил журналистам начальник пожарной охраны Николай Николов.

Пострадавшие были доставлены в больницу в Софии с ожогами лица и верхних дыхательных путей, некоторым из них потребуется операция.

По словам сотрудников больницы, семь человек, выпрыгнувших из горящего автобуса, сейчас в стабильном состоянии.

В ВВС отмечают, автокатастрофа произошла возле села Боснек на 31 километре трассы "Струма" примерно в 45 километрах к западу от Софии около двух часов ночи по местному времени.

В настоящее время причина аварии пока не известна, однако, по данным болгарских властей, автобус, возможно, врезался в дорожное ограждение или бордюр, до или после того, как загорелся.

На телевизионных кадрах виден обугленный остов автобуса. Министр внутренних дел Бойко Рашков сообщил, что погибшие находились внутри автобуса и "сгорели дотла".

Напомним, 27 января около 03:00 по местному времени в Камеруне вблизи города Джанг автобус междугороднего сообщения столкнулся с грузовиком, перевозившим канистры с топливом.

После столкновения вспыхнул сильный пожар, в результате чего заживо сгорели 53 человека, еще 29 получили ранения и сильные ожоги.

Напомним, 13 декабря 2019 года в штате Баучи на северо-востоке Нигерии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 25 человек, еще один серьезно пострадал.