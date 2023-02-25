В Бразилії російський дипломат напав на учасника акції проти війни в Україні - ЗМІ

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) спіробітник консульства Російської Федерації напав на жінку, яка виступила з акцією протесту проти вторгнення РФ в Україну. Про це повідомив місцевий телеканал Globo.

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Активістка мала намір 24 лютого, в роковини початку повномасштабного вторгнення виразити свою позицію біля консульства.

Жінка була разом з подругою, яка зняла інцидент на камеру. Обидві жінки поїхали в поліцію, де написали заяву. Вони також отримали медичну допомогу.

За інформацією ЗМІ, постраждала отримала погрози від консула, що він спробує домогтися, щоб проти неї відкрили кримінальну справу.