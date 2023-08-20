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В будівлі МВС під Києвом стався вибух, загинули 4 людини
У селі Петропавлівська Борщагівка, що знаходиться в Бучанському районі Київської області, 19 серпня сталася пожежа з вибухами у складському приміщенні. Внаслідок цього загинули четверо співробітників Державного науково-дослідного контрольно-токсикологічного центру (ДНДКЦ).
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю поліції Київщини Ірину Прянішнікову.
Згідно з повідомленням, вчора вдень в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів. При цьому, повітряна тривога в місті оголошена не була.
Очільник МВС Ігор Клименко підтвердив, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів, але на жаль, відбулася детонація.
Місцеві розповідають, що чули приблизно 20 вибухів.
Нагадаємо, у приміщенні Шевченківського районного суду Києва на вулиці Дегтярівській ввечері 5 липня стався вибух при спробі втечі обвинуваченого. За підсумком інциденту його винуватець, який виявився обвинуваченим у теракті під Верховною Радою у 2015 році, загинув.