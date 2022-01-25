В Буркина-Фасо военные отстранили от власти президента и распустили правительство (ВИДЕО)

24 января в Буркина-Фасо военные свергли президента страны Рока Каборе и распустили правительство.

Как сообщает CNN, о свержении главы государства и роспуске правительства было объявлено по государственному телеканалу.

По словам капитана армии Буркина-Фасо Сидсора Кадера Уэдраого, военные захватили власть из-за "ухудшения ситуации с безопасностью" в стране и "неспособности правительства объединить народ".

Он заявил, что правительство и парламент страны распущены, президент смещен, действие конституции приостановлено и границы закрыты как минимум на четыре дня.

Уэдраого также представил находившегося в студии подполковника Поля-Анри Дамиба как главу военной администрации.

Местные СМИ сообщают, что в декабре Каборе повысил Дамиба до командующего военным округом, который отвечает за безопасность в столице Уагадугу.

Дамиба закончил Парижскую военную академию и не так давно издал книгу "Западноафриканские армии и терроризм: каким будет ответ?".

При этом где сейчас находится Каборе, Уэдраого не сообщил. Президента не видели на публике с тех пор, как в воскресенье начались бои вокруг президентской резиденции.

По информации ВВС, Каборе был задержан 23 января солдатами, которые взяли под контроль военную базу, а затем ворвались на территорию дворца. Тот же источник сообщил, что Каборе якобы подписал заявление об отставке и содержится в "безопасном месте".

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военный переворот в Буркина-Фасо и призвал стороны к переговорам. С аналогичным заявлением выступил и Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, информирует EuroNews.

"Мы призываем соблюдать конституционный порядок и освободить президента Каборе", – заявил Боррель.

Общественные выступления с требованием укрепить безопасность перед лицом увеличивающегося числа нападений террористов на мирных жителей и военнослужащих начались минувшей осенью. За последние три года Буркина-Фасо превратилось в эпицентр исламистской активности в Западной Африке, отмечают эксперты.

Напомним, 24 декабря 2019 года в Буркина-Фасо в северной провинции Сум джихадисты напали на город Арбинда, в результате чего погибли около 35 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в январе 2016 года в столице Буркина-Фасо Уагадугу на отель Splendid, в котором часто останавливаются сотрудники ООН и туристы из западных стран, произошло нападение, когда около отеля взорвались два автомобиля, затем группа вооруженных неизвестных в масках атаковала здание.

В результате спецоперации, в которой принимали представители вооруженных сил Франции и США, правоохранители освободили 126 заложников. Вся группа террористов, состоящая предположительно из шести человек, была ликвидирована.

В результате теракта погибло 20 человек. Ответственность за преступление взяла на себя "Аль-Каида".

В результате атак террористов в Уагадугу погибли по меньшей мере 23 человека из 18 государств, в том числе украинская семья из четырех человек.