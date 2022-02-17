В центре Киева снова митингуют предприниматели, требующие послабления в использовании РРО (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева 17 февраля снова проходит митинг малых предпринимателей, организованных движением SaveФОП. Часть протестующих собралась около 9:30 на Майдане Независимости, после чего направилась через Европейскую площадь к Верховной Раде.

На Майдане правоохранители пропустили протестующих, однако не позволили проехать их автомобилю с колонками. К 10:30 колонна прибыла к зданию парламента и присоединилась к собравшимся там протестующим.

В дальнейшем участники акции намерены пройти мирным шествием к Кабинету министров, Офису президента и посольству Великобритании. По словам лидера движения Сергея Доротича, это якобы единственное работающее сейчас посольство в Киеве.

Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua Фото: Степан Крьока, Delo.ua

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Около 11:50 на улице Грушевского начались столкновения между митингующими и полицией: протестующие принялись забрасывать полицейских куриными яйцами. По данным ФОП, полицейские задержали нескольких участников протеста. После этого автомобильное движение по улице возобновилось.

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В свою очередь к участникам акции под Радой вышли нардепы от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко, которая, в частности, припомнила, что инициатор обязательной фискализации малых предпринимателей и глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев был в свое время помощником депутата Рады 4-го, 5-го и 6-го созывов от Партии регионов Владимира Сивковича, которого британское Министерство иностранных дел называло одним из вероятных членов гипотетического оккупационного правительства в случае масштабного вторжения России в Украину.

Фото: Степан Крьока, Delo.ua

Отметим, что участники акции требуют включения в повестку дня Рады и принятия законопроекта 5866-1, которым предлагается внести изменения в нормы Налогового кодекса и другие законы относительно послабления требований о применении кассовых аппаратов.

Данный законопроект, в частности, предусматривает восстановление возможности для физлиц-предпринимателей использовать книгу учета доходов по своему желанию. ФОП 1-4-й групп предлагается разрешить продавать товары стоимостью до 6500 грн без применения регистраторов расчетных операций.

Также он предусматривает повышение порога доходов для микробизнеса для попадания во 2-ю и 3-ю группу ФОП на 500 минимальных зарплат за каждого нанятого сотрудника, а для отнесения в 1-ю группу — снятие требования о продаже товаров исключительно на рынке.

Напомним при этом, что неделей ранее Кабинет министров расширил послабление о необязательности применения кассовых аппаратов в сельских поселках, а не только в селах, как это было решено сделать в конце декабря 2021 года.