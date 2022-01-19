В центре Одессы автобус "Гюнсела" с пассажирами влетел в мотосалон: водитель потерял сознание и умер (ФОТО, ВИДЕО)

Серьезное ДТП произошло утром 19 января с автобусом MAN компании "Гюнсел" в центральной части Одессы: тот сбил четыре машины и дерево, врезавшись в здание мотосалона Harley-Davidson, расположенного на улице Разумовской, 19.

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, едва отправившийся в Киев автобус около 9:30 вылетел с проезжей части на Разумовской, по пути врезавшись на встречной полосе с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe и Chevrolet Aveo.

По свидетельствам напарника водителя автобуса, его 58-летнему коллеге, находившемуся за рулем, стало плохо. В итоге тот умер уже в карете прибывшей скорой помощи.

В больницу с различными травмами доставили 47-летнего водителя Chevrolet. По данным полиции, другие водители и их пассажиры в результате аварии не пострадали.

Решается вопрос об открытии дела по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем) Уголовного кодекса. Для установления причины аварии в рамках расследования будет назначен ряд экспертиз.

При этом пострадавший водитель Chevrolet по имени Василий, как свидетельствуют видео с места происшествия, в том числе слова очевидца, самостоятельно выбрался из авто и был усажен на бордюр. Впоследствии же водитель комментировал происшествие местному "7-му каналу", стоя на ногах.

В свою очередь, пассажиров автобуса "Гюнсел", по данным журналистов, менее чем через час пассажиров забрал в Киев другой автобус.

Сообщается также, что на месте работали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые бензопилами вырезали части дерева, которое снес автобус. В пострадавшем же мотомагазине в момент происшествия посетителей не было.

Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: Патрульная полиция Одесской области Фото: Патрульная полиция Одесской области

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