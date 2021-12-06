В центре Ужгорода выбросили в реку еврейский символ: США отреагировали (ФОТО)

В центре Ужгорода неизвестные 5 декабря выбросили в реку Уж ханукальную менору, установленную на Театральной площади около областной филармонии. Об этом сообщает Главное управление полиции в Закарпатской области.

Отмечается, что сообщение поступило около 15:20 от представителя еврейской общины. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции, работники которой провели первоочередные следственные действия.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и изучает записи с камер видеонаблюдения. По данному факту следователи открыли производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

В свою очередь, на инцидент отреагировали 6 декабря в посольстве США в Украине, выразив сожаление и надежду на быстрое расследование.

"Расстроены новостями о разрушении вандалами ханукальной меноры в центре Ужгорода. Ожидаем скорейшего расследования. Соединенные Штаты поддерживают Украину в осуждении антисемитизма", — сообщает дипучреждение в своем Twitter.

Фото: ГУ НП в Закарпатской области

Отметим, что 22 сентября Верховная Рада приняла закон о противодействии антисемитизму, 7 октября его подписал президент Владимир Зеленский.