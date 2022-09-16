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В центрі Херсона пролунали потужні вибухи
16 вересня близько 11:00 ранку у центрі окупованого Херсона пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму, повідомляє “Суспільне”.
Відомо, що за будівлею облдержадміністрації, в районі Апеляційного суду видно стовп диму.
Місцеві жителі в соцмережах та місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи "були дуже сильними".
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на місцевих також підтвредив інформацію про вибухи, при цьому їх причина наразі достовірно невідома.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначаємо, що українська місцева влада Херсону та Генштаб ЗСУ наразі інформацію про вибухи в Херсоні не повідомляли і ніяк не коментували.
Нагадаємо, 14 вересня ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною. Контрнаступ триває і українські військові продовжують просуватися вперед, відтісняючи окупантів.