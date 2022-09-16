В центрі Херсона пролунали потужні вибухи

16 вересня близько 11:00 ранку у центрі окупованого Херсона пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму, повідомляє “Суспільне”.

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Відомо, що за будівлею облдержадміністрації, в районі Апеляційного суду видно стовп диму.

Місцеві жителі в соцмережах та місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи "були дуже сильними".

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на місцевих також підтвредив інформацію про вибухи, при цьому їх причина наразі достовірно невідома.

Зазначаємо, що українська місцева влада Херсону та Генштаб ЗСУ наразі інформацію про вибухи в Херсоні не повідомляли і ніяк не коментували.

Нагадаємо, 14 вересня ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною. Контрнаступ триває і українські військові продовжують просуватися вперед, відтісняючи окупантів.