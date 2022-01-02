В Черкасской области прорвало шлюз плотины на реке Золотоношка (ВИДЕО)

В Черкасской области прорвало шлюз плотины на реке Золотоношка. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Черкасской области в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, 1 января 17:45 в ов управление Государственной службы Чрезвычайных ситуаций в Черкасской области и в местное областное управление полиции поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины произошло частичное разрушение нижней части шлюза на реке Золотоношка.

Сообщается, что угрозы подтопления домовладений и огородов нет. В селах Ковтуны, Мицелевка, Антиповка, которые расположены ниже течения реки Золотоношка, выставлены посты для контроля уровня воды в реке.

На месте происшествия проводятся работы по укреплению дамбы бетонными плитами. Ситуация под контролем.

Напомним, 24 декабря на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) произошла чрезвычайная ситуация — утечка технической воды в объеме около 80 тысяч кубометров в результате разрушения дамбы.