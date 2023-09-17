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В Чернігові трьох працівників елеватора насмерть засипало зерном (ФОТО)

елеватор, чернігів, засипало насмерть, загинули
Фото: ГУ ДСНС в Чернігівській області

Три людини загинули 17 вересня на одному з підприємств у Чернігові під час розвантаження зерна з елеватору. Про це повідомляють в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що близько 11:00 відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників.

Рятувальники вивільнили з-під зерна їхні тіла. Медики констатували смерть чоловіків. До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та шість одиниць техніки. Обставини події з’ясовуються.

Фото 2 — В Чернігові трьох працівників елеватора насмерть засипало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Чернігівській області
Фото 3 — В Чернігові трьох працівників елеватора насмерть засипало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Чернігівській області
Фото 4 — В Чернігові трьох працівників елеватора насмерть засипало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Чернігівській області
Фото 5 — В Чернігові трьох працівників елеватора насмерть засипало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Чернігівській області
Фото 6 — В Чернігові трьох працівників елеватора насмерть засипало зерном (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС в Чернігівській області
Автор:
Тимофій Бесп'ятов