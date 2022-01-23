В Черном море горит танкер с 700 тоннами мазута

В Черном море в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута на борту произошел пожар. Экипаж танкера состоит из 7 граждан России.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Отмечается, что судно находилось на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань. Танкер ходит под флагом Коморских островов.

Экипаж танкера, который состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром.

Информация о пострадавших не поступала.

Также был направлен буксир "Меркурий" в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались. Морские спасательные силы ведут наблюдение.

Также отмечается, что никаких следов поступления в воду загрязнения нет. Никаких препятствий судоходству в Керченском проливе нет.

На данный момент по факту пожара проводится проверка.