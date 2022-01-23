Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Черном море горит танкер с 700 тоннами мазута

В Черном море горит танкер с 700 тоннами мазута
В Черном море недалеко от Крыма горит судно с российским экипажем

В Черном море в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута на  борту произошел пожар. Экипаж танкера состоит из 7 граждан России.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Отмечается, что судно находилось на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань. Танкер ходит под флагом Коморских островов.

Фото 2 — В Черном море горит танкер с 700 тоннами мазута

Экипаж танкера, который состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром.

Информация о пострадавших не поступала.

Также был направлен буксир "Меркурий" в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались. Морские спасательные силы ведут наблюдение.

Также отмечается, что никаких следов поступления в воду загрязнения нет. Никаких препятствий судоходству в Керченском проливе нет.

На данный момент по факту пожара проводится проверка.

Автор:
Светлана Манько