В ДБР назвали причину вибуху, що вбив чотирьох працівників експертного центру МВС

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом вибуху 19 серпня на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру Міністерства внутрішній справ, розташованого на київській кільцевій дорозі зі сторони села Петропавлівська Борщагівка.

Як ідеться у повідомленні відомства, під час першочергових слідчих дій встановлено, що трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета.

"В ході роботи обʼєкт дослідження здетонував. Загинуло чотири працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки", - зазначають в ДБР.

Працівники бюро відразу провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників ДНДЕКЦ МВС та інших свідків.

Тривають слідчі дії у межах провадження, розпочатого за частиною 2 статті 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура, однак вона наразі про цю подію не повідомляє.

Зазначимо також, що напередодні видання "Страна.ua" з посиланням на джерело у МВС повідомляло, що причиною загибелі працівників експертного центру стала детонація бойової частини керованої ракети Р-27 класу "повітря - повітря" внаслідок порушення заходів безпеки самими експертами центру: ті нібито почали пиляти "болгаркою" бойову частину ракети і завдавати ударів молотом, в результаті вона й вибухнула.

Нагадаємо, що вранці у суботу МВС повідомило, що на території ДНДЕКЦ у складському приміщенні "виникла пожежа", яка була локалізована і причини якої уточнюються. Повідомлялося про "постраждалих" працівників експертної служби.