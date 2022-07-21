В Держекоінспекції назвали розмір екологічних збитків України через війну з Росією

З початку війни землям та повітрю України було завдано збитків на суму майже 254,3 мільярда гривень. Про це йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції.

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Зазначається, що оперативний штаб при ДЕІ веде реєстр екологічних злочинів країни-агресора та розрахунків розміру шкоди, завданої довкіллю України, і за останніми данними, найбільшої шкоди протягом чотирьох місяців повномасштабного вторгнення РФ було завдано саме землі та ґрунтам (загалом майже на 80,5 мільярда гривень) та атмосферному повітрю (на понад 173,8 мільярда).

"Від 24 лютого наше довкілля безжалісно знищується російськими військами: ворожі снаряди накривають українські міста, села, підприємства, будинки, подвір’я, господарства, поля, ліси... Вогонь перетворює все у руїни, вивільнюючи у повітря тонни шкідливих речовин під час горіння та засмічуючи наші землі уламками ракет, техніки, розтрощених об’єктів", - зазначають у відомстві.

Так, лише в Луганській області через військові дії та в результаті неорганізованого викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що сталось внаслідок горіння, довкіллю завдано шкоди на суму понад 98,7 мільярда гривень.

Водночас землям та ґрунтам найбільших збитків завдано на Львівщині та Харківщині, що становить відповідно 33,2 та 22,2 мільярди гривень.

Цифри обчислені відповідно до спеціально розроблених оперативним штабом методик розрахунку шкоди навколишньому природному середовищу, затвердженим Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів.