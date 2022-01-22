В Днепре горел центральный офис сети супермаркетов АТБ

В Днепре сегодня, 22 января, загорелся центральный офис сети супермаркетов АТБ, расположенный по проспекту Александра Поля, 40.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"22 января в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с 1 по 7 этаж. По состоянию на 15:00 было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже", — сообщили в ГСЧС.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 человек и 11 единиц техники. В 16:20 пожар был потушен.

"Пострадавших нет. Пожар начался со стороны хозчасти ресторана "Пальмира". Предварительно вспышка произошла в системе вытяжки. Данные уточняются. На месте работают пожарные. Дополнительная информация будет после локализации пожара", — отметили в пресс-службе АТБ.

Как сообщают местные СМИ, за зданием загорелось и припаркованное авто, по словам очевидцев, кусок горящего пластика упал на машину.