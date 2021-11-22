В Днепре клиент напал с ножом на курьера Glovo, тот открыл стрельбу — СМИ

В Днепре вечером 21 ноября в районе ТРЦ "Дафи" на Запорожском шоссе местный житель напал с ножом на курьера Glovo, а тот открыл огонь из пистолета. Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Причина конфликта, во время которого недовольный клиент набросился с ножом на курьера, пока неизвестна. Указано, что доставщик, защищаясь, дважды выстрелил из стартового пистолета и скрылся.

В свою очередь мужчина с ножом, по данным СМИ, порезал шины автомобиля курьера. Однако в это время мимо проезжал экипаж патрульных.

Заметив местного жителя, полицейские узнали от него о потасовке. Мужчина заявил, что виновником конфликта был курьер, который по неизвестной ему причине стал стрелять из пистолета.

Позднее обратился в полицию, рассказав о случившемся, и сотрудник Glovo. По просьбе патрульных он вернулся на место происшествия. Полицейским он сообщил, что начал стрелять после того, как клиент напал на него с ножом.

В присутствии понятых у мужчин забрали и пистолет, и нож. Детали происшествия будут выяснять следователи. Сама же полиция Днепропетровской области пока о данном происшествии официально не сообщает.

Напомним, что в Днепре, как и в других крупнейших городах, летом сервис Glovo заработал в круглосуточном режиме. В компании заявили, что в среднем это привело к росту заказов на 10%, однако в Днепре рост оказался наименьшим.