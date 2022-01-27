В Днепре солдат расстрелял сослуживцев: пятеро погибших

В четверг, 27 января, в Днепре произошла стрельба в воинской части, которая расположена на Южном машиностроительном заводе (ЮМЗ). 20-летний солдат срочной службы открыл огонь из автомат и убил четырех человек. Об этом сообщает "Информатор".

По словам военных, солдат срочной службы, зашел в оружейную комнату, взял автомат АК-47 и патроны, а затем стал стрелять в своих сослуживцев. В тот момент в караульном помещении находилось более 20 солдат. Двое из них выбежали на улицу, где вызвали полицию и скорую помощь.

По информации от патрульной полиции, погибло четверо военнослужащих, один ранен. В городе введен план «Сирена».

По данным полиции, стрелявший находится на территории предприятия, где находится воинская часть. Территория оцеплена и патрулируется. Также работает спецотряд «ТОР».

План «Сирена» вводят в случае нападений на полицейских либо при массовых убийствах.

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