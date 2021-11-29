В Днепропетровской области перевернулась фура с аккумуляторами: те рассыпались по полю (ФОТО)

Грузовик Scania с прицепом, заполненным аккумуляторами, перевернулся вследствие ДТП 28 ноября на трассе у села Бажаны Николаевской сельской общины Синельниковского района.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение об инциденте поступило спасателям в 14:50. На место направились отделения 37-й и 57-й пожарно-спасательных частей 6-го и 10-го государственных пожарно-спасательных отрядов.

По прибытии спасателей к месту происшествия были установлено, что произошло ДТП с участием двух автомобилей: грузовика, перевозившего аккумуляторы, и легкового автомобиля ВАЗ-21061.

В результате ДТП перевернулся груз Scania. Сотрудниками ГСЧС был проведен комплекс противопожарных мероприятий на месте происшествия.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. К оказанию помощи привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС. Инцидент расследует полиция.

Напомним, что в августе в ДТП в Днепропетровской области попал грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты, а также еще сразу три фуры — два DAF и Mercedes.