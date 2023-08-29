В Дніпрі поліцейський застрелив водія, зупиненого після переслідування: ДБР взялося розслідувати (ФОТО, ВІДЕО)

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування інциденту, що стався 29 серпня у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу. Як ідеться у повідомленні відомства, під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини.

Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Провадження розпочато за частиною 1 статті 115 (вбивство) та частиною 3 статті 365 (перевищення службових повноважень правоохоронцем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

В свою чергу обласне управління департаменту патрульної поліції Нацполіції повідомило, що її працівник смертельно поранив у Дніпрі чоловіка на проспекті Івана Мазепи (колишній проспект Петровського).

Зазначається, що керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків. Обласна прокуратура наразі про подію не повідомляє.

Як повідомило, в свою чергу, з посиланням на своє джерело видання "Страна.ua", близько 17:45 патрульні помітили на проспекті Сергія Нігояна (колишній Калініна) автомобіль Jaguar, водій якого порушив правила дорожнього руху, а на вимогу правоохоронів зупинитися не відреагував.

Почалася погоня, і наздогнати й зупинити водія вдалося за адресою проспект Мазепи, 32. За даними ЗМІ, водієм був Джумбері Сілогава 1984 року народження, який мав ознаки сп'яніння.

За даними джерела, той під час спілкування поводився неадекватно, виявляв ознаки агресії, а при спробі затримання почав активно чинити опір інспектору на прізвище Жила, завдавши їй удару кулаком в обличчя, а стосовно інспектора Звонкова застосував прийом боротьби і перекинув того через себе, головою об землю.

Зрештою патрульний дістав табельний пістолет і тричі прицільно вистрілив у нього. Повідомляється, що дві кулі із трьох потрапили в живіт. На місце події прибула швидка допомога, але після спроб провести реанімаційні заходи лікарі лиш констатували смерть Сілогави.