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В Дніпропетровській області загинув чоловік внаслідок російського обстрілу

В Дніпропетровській області загинув чоловік внаслідок російського обстрілу

Російські військові в ніч на 9 лютого вдарили по Нікопольському району з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу. Внаслідок атаки загинув чоловік 1985 року народження.

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Про це повідомив очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Фото 2 — В Дніпропетровській області загинув чоловік внаслідок російського обстрілу
Фото 3 — В Дніпропетровській області загинув чоловік внаслідок російського обстрілу

Загарбники пошкодили щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство. Також під ворожий вогонь потрапили 7 господарських споруд, одну росіяни зруйнували повністю.

Внаслідок обстрілу частково дістали ушкодження також два автомобілі, електромережі, газогін.

"Обстеження територій обстрілу триває. Російські нелюди відповідатимуть за всі свої злочини", — прокоментував Лукашук.

Напередодні обстріли по Нікопольському району пошкодили лінії електропередач, через що в громаді було знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок – 9 населених пунктів залишились без води, це приблизно 60 тисяч абонентів.

Автор:
Віта Молодан