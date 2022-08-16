- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у ніч на 16 серпня в Донецькій області сталася низка руйнувань у низці громад, розповів у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Так, найактивніше ворог діяв в Авдіївській, Очеретинській, Мар'їнській та Кураховській громадах. Зокрема, в Авдіївці хаотичні та масовані обстріли майже не припинялися протягом всієї ночі: під вогнем опинилися центральна та стара частини міста.
"У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та кількох підприємствах. Поранено одну людину. В Очеретинській громаді окупанти застосували "Урагани" з касетними боєприпасами в районі Карлівки", - додав голова області
Крім того, серед ночі ракетного удару зазнало село Максимільянівка Мар'їнської громади: там було пошкоджено будинок культури та чотири крамниці, але обійшлося без постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нічними обстрілами зруйновано й чотири будинки у передмісті Краматорська - селищі Ясногірка, а також два будинки у сусідньому Слов'янську.
Близько третьої ночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці, зруйнувавши господарчу будівлю місцевої школи. Окрім цього, один обстріл зафіксовано у Бахмуті, де пошкоджено приватний будинок та дачу, ще один обстріл — у селі Зайцеве, де було поранено людину.
Також Кириленко зазначив, що всю ніч тривали поодинокі обстріли в околицях Соледара та прилеглих сіл. Внаслідок цього було пошкоджено два будинки у селі Федорівка.