В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня

Внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у ніч на 16 серпня в Донецькій області сталася низка руйнувань у низці громад, розповів у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Так, найактивніше ворог діяв в Авдіївській, Очеретинській, Мар'їнській та Кураховській громадах. Зокрема, в Авдіївці хаотичні та масовані обстріли майже не припинялися протягом всієї ночі: під вогнем опинилися центральна та стара частини міста.

"У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та кількох підприємствах. Поранено одну людину. В Очеретинській громаді окупанти застосували "Урагани" з касетними боєприпасами в районі Карлівки", - додав голова області

Крім того, серед ночі ракетного удару зазнало село Максимільянівка Мар'їнської громади: там було пошкоджено будинок культури та чотири крамниці, але обійшлося без постраждалих.

Нічними обстрілами зруйновано й чотири будинки у передмісті Краматорська - селищі Ясногірка, а також два будинки у сусідньому Слов'янську.

Близько третьої ночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці, зруйнувавши господарчу будівлю місцевої школи. Окрім цього, один обстріл зафіксовано у Бахмуті, де пошкоджено приватний будинок та дачу, ще один обстріл — у селі Зайцеве, де було поранено людину.

Також Кириленко зазначив, що всю ніч тривали поодинокі обстріли в околицях Соледара та прилеглих сіл. Внаслідок цього було пошкоджено два будинки у селі Федорівка.