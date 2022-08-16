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В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня

В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda

Внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у ніч на 16 серпня в Донецькій області сталася низка руйнувань у низці громад, розповів у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Так, найактивніше ворог діяв в Авдіївській, Очеретинській, Мар'їнській та Кураховській громадах. Зокрема, в Авдіївці хаотичні та масовані обстріли майже не припинялися протягом всієї ночі: під вогнем опинилися центральна та стара частини міста.

"У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та кількох підприємствах. Поранено одну людину. В Очеретинській громаді окупанти застосували "Урагани" з касетними боєприпасами в районі Карлівки", - додав голова області

Крім того, серед ночі ракетного удару зазнало село Максимільянівка Мар'їнської громади: там було пошкоджено будинок культури та чотири крамниці, але обійшлося без постраждалих.

Фото 2 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 3 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 4 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 5 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 6 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 7 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 8 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 9 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 10 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 11 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 12 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 13 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 14 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 15 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 16 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 17 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 18 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 19 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 20 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 21 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 22 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 23 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 24 — В Донецькій ОВА розповіли про руйнування внаслідок обстрілів окупантів 16 серпня
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda

Нічними обстрілами зруйновано й чотири будинки у передмісті Краматорська - селищі Ясногірка, а також два будинки у сусідньому Слов'янську.

Близько третьої ночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці, зруйнувавши господарчу будівлю місцевої школи. Окрім цього, один обстріл зафіксовано у Бахмуті, де пошкоджено приватний будинок та дачу, ще один обстріл — у селі Зайцеве, де було поранено людину.

Також Кириленко зазначив, що всю ніч тривали поодинокі обстріли в околицях Соледара та прилеглих сіл. Внаслідок цього було пошкоджено два будинки у селі Федорівка.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов