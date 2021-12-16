В Донецкой области депутат горсовета прыгнул с пятого этажа и разбился насмерть

15 декабря в городе Селидово Донецкой области депутат местного горсовета выпрыгнул из окна пятого этажа и разбился насмерть.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного управления полиции, сообщение о несчастном случае поступило правоохранителям в 11:40 от местного жителя.

По информации полиции, 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна пятого этажа.

Трагедия произошла на глазах у семилетнего сына погибшего, который в этот момент находился дома сам.

Сейчас с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство".

При этом полиция проверяет все версии происшествия.

Напомним, 15 августа на пороге собственного дома был найден застреленным мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Рядом с телом Павлова находилось ружье, внешне похожее на автомат Калашникова.

18 октября был обнаружен мертвым 42-летний родной брат погибшего мэра Константина Павлова Андрей.

А 10 ноября был найден повешенным в своем доме двоюродный брат Константина Павлова Борис Павлов.