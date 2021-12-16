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В Донецкой области депутат горсовета прыгнул с пятого этажа и разбился насмерть
15 декабря в городе Селидово Донецкой области депутат местного горсовета выпрыгнул из окна пятого этажа и разбился насмерть.
Как сообщает пресс-служба Покровского районного управления полиции, сообщение о несчастном случае поступило правоохранителям в 11:40 от местного жителя.
По информации полиции, 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна пятого этажа.
Трагедия произошла на глазах у семилетнего сына погибшего, который в этот момент находился дома сам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сейчас с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи.
Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство".
При этом полиция проверяет все версии происшествия.
Напомним, 15 августа на пороге собственного дома был найден застреленным мэр Кривого Рога Константин Павлов.
Рядом с телом Павлова находилось ружье, внешне похожее на автомат Калашникова.
18 октября был обнаружен мертвым 42-летний родной брат погибшего мэра Константина Павлова Андрей.
А 10 ноября был найден повешенным в своем доме двоюродный брат Константина Павлова Борис Павлов.