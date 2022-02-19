В Донецкой области остановлена ​​подача воды на 4 фильтровальные станции: 48 населенных пунктов без воды

В результате повреждения трансформаторов насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода из-за обстрелов в Донецкой области остановлена ​​подача воды на четыре фильтровальные станции.

Об этом сообщает КП "Вода Донбасса".

"Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора", - говорится в сообщении.

Из-за повреждения трансформаторов остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции:

- Карловскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка)

- Великоанадольскую (города: Волноваха, Докучаевск, Угледар)

-Старокрымские №1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

Сейчас сотрудники КП "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.

Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.

Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждение оборудования для определения объема восстановительных работ.

Отметим, что Южно-Донбасский водовод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по двум сторонам линии разграничения.

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. В частности, украинская сторона заявила об обстреле со стороны "ЛНР" детского сада, а затем и частного дома в поселке Станица Луганская, а также лицея в поселке Врубовка.

Также в оккупированном Луганске около 23:00 18 февраля прогремел взрыв. После взрыва на газопроводе в районе Малой Вергунки произошло крупное возгорание.