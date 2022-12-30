В ДПСУ розповіли, скільки ухилянтів загинуло при спробі втекти з України з початку війни

Від початку воєнного стану 24 лютого українські прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання кордону майже 12 тисяч чоловіків, які за віком підлягають призову під час мобілізації.

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Як ідеться у повідомленні Державної прикордонної служби, понад 8,2 тисячі з цих порушників намагалися перетнути кордон у незаконний спосіб поза пунктами пропуску. Решта ж намагалися схитрувати на паспортному контролі в пунктах пропуску.

За матеріалами співробітників оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ було розпочато понад 2100 кримінальних проваджень, з яких понад 430 за незаконне переправлення осіб через кордон (стаття 332 Кримінального кодексу) та 1650 за підробку документів та використання підроблених документів (стаття 358 КК).

За ухилення від призову (стаття 336 КК) відкрито більше 20 справ. Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні зазначених злочинів, більше 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

В свою чергу, з початку повномасштабної війни зафіксовано 410 марних спроб підкупу прикордонників, під час яких прикордонникам пропонували хабарі на загальну суму понад 4,9 мільйона гривень.

Також в ДПСУ повідомляють, що від початку повномасштабного російського вторгнення було зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників-чоловіків на українсько-румунській річковій ділянці кордону, де прикордонники фіксують найбільше спроб порушення держрубежу. Крім того, було виявлено тіла трьох чоловіків, які загинули в горах – один з них загинув навесні цього року, а двох інших знайшли буквально напередодні.

Нагадаємо також, що Служба безпеки України напередодні відзвітувала, що спільно зі Службою інформації та безпеки Молдови заблокувала транснаціональний канал нелегальної міграції до Євросоюзу.