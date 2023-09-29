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В ДСНС показали гасіння пожежі на центральному ринку Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)

пожежа ринок озерка дніпро
Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На ринку "Озерка" в центральній частині Дніпра 29 вересня сталася серйозна пожежа в торговому приміщенні, яку вдалося приборкати, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в двоповерховому приміщенні по вулиці Степана Бендери (колишня Шмідта) надійшло до служби порятунку "101" о 9:44. За повідомленням направлено рятувальників у складі двох відділень.

По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що з вікон на другому поверсі приміщення, вибивалося полум’я та спостерігалося щільне задимлення. Додатково за вимогою керівника гасіння пожежі було направлено ще чотири пожежно-рятувальних відділення.

Вогнем було знищено вікна, дерев’яні стелажі та торгову продукцію всередині приміщення на загальній площі 100 квадратних метрів. Втім, загиблих та травмованих немає.

Об 11:11 займання було локалізовано, а о 11:42 ліквідовано. До гасіння було залучено 30 осіб особового складу та шість одиниць пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в області.

Фото 2 — В ДСНС показали гасіння пожежі на центральному ринку Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Фото 3 — В ДСНС показали гасіння пожежі на центральному ринку Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Фото 4 — В ДСНС показали гасіння пожежі на центральному ринку Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Фото 5 — В ДСНС показали гасіння пожежі на центральному ринку Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Фото 6 — В ДСНС показали гасіння пожежі на центральному ринку Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Фото 7 — В ДСНС показали гасіння пожежі на центральному ринку Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Фото 8 — В ДСНС показали гасіння пожежі на центральному ринку Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Фото 9 — В ДСНС показали гасіння пожежі на центральному ринку Дніпра (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Нагадаємо також, що днями в Івао-Франківській області вщент згорів дерев'яний туркомплекс "Сяйво Карпат", куди привезли півтори сотні дітей з вихователями. А раніше цього місяця згорів завод з виробництва пінопласту в Тернополі.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов