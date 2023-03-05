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В ДСНС показали вокзал в Куп’янську після пожежі внаслідок обстрілу (ФОТО)
Пожежа після нічного російського обстрілу сталася вранці 5 березня в будівлі залізничного вокзалу Куп’янськ-Південний. Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
Зазначається, що площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували її о 8:45. За попередніми даними, постраждалих внаслідок події людей немає.
Нагадаємо, що раніше обласна військова адміністрація повідомила, що в Куп'янську внаслідок нічних ворожих обстрілів було зруйновано щонайменше п'ять житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.
Вказувалося, що через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу, пологового будинку та "об'єкт транспортної інфраструктури".Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними ж ДСНС, за минулу добу з ранку 4 до ранку 5 березня рятувальники в Куп’янську залучалися до проведення робіт, пов'язаних з ворожими обстрілами, 8 раз.
Зокрема, в суботу о 23:15 міські рятувальники разом з колегами з Луганського гарнізону ДСНС виїхали на гасіння пожеж, спричинені ворожими обстрілами, за чотирма адресами.
Горіли два житлових будинки, господарча споруда, гараж та автомобіль на загальній площі 215 квадратних метрів. Пожежі було повністю ліквідували о 1:20. На одній з них під завалами рятувальники знайшли тіло згаданого власника будинку.
Чотири рази куп’янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Були виявлені руйнації та пошкодження житлового будинку, газової труби, а також згаданих закладу освіти та медичного закладу.