В ДСНС показали вокзал в Куп’янську після пожежі внаслідок обстрілу (ФОТО)

Пожежа після нічного російського обстрілу сталася вранці 5 березня в будівлі залізничного вокзалу Куп’янськ-Південний. Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

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Зазначається, що площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували її о 8:45. За попередніми даними, постраждалих внаслідок події людей немає.

Нагадаємо, що раніше обласна військова адміністрація повідомила, що в Куп'янську внаслідок нічних ворожих обстрілів було зруйновано щонайменше п'ять житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.

Вказувалося, що через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу, пологового будинку та "об'єкт транспортної інфраструктури".

За даними ж ДСНС, за минулу добу з ранку 4 до ранку 5 березня рятувальники в Куп’янську залучалися до проведення робіт, пов'язаних з ворожими обстрілами, 8 раз.

Зокрема, в суботу о 23:15 міські рятувальники разом з колегами з Луганського гарнізону ДСНС виїхали на гасіння пожеж, спричинені ворожими обстрілами, за чотирма адресами.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: Харківська обласна прокуратура

Горіли два житлових будинки, господарча споруда, гараж та автомобіль на загальній площі 215 квадратних метрів. Пожежі було повністю ліквідували о 1:20. На одній з них під завалами рятувальники знайшли тіло згаданого власника будинку.

Чотири рази куп’янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Були виявлені руйнації та пошкодження житлового будинку, газової труби, а також згаданих закладу освіти та медичного закладу.