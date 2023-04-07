В ДТП загинув екснардеп Володимир Стретович

Політик і колишній народний депутат України Володимир Стретович загинув в автомобільній аварії. Йому було 64 роки.

Про це повідомив депутат Верховної Ради шостого й сьомого скликань, громадський діяч, журналіст Олександр Доній.

"Прикра звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович", – написав він.

Володимир Стретович — український політик, народний депутат України другого, четвертого, пятого та шостого скликання Верховної Ради. Три рази обирався за списками партії "Наша Україна".

Член ХДС; доцент факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" (з 2002); почесний президент Світового конгресу українських юристів (з вересня 1998); президент Фонду сприяння правовим і політичним реформам (з грудня 1998); президент Східноєвропейського департаменту Міжнародної організації "Парламентарі проти корупції" (з 2003), член ради директорів (з жовтня 2002); член редакційної ради журналу "Національна безпека України".

Стретович – заслужений правник України (1996), нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня.