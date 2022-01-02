В Египте курортный город Хургаду засыпало снегом и градом (ФОТО, ВИДЕО)

Во многих регионах Египта ухудшились погодные условия. В первый день 2022 года на популярном египетском курорте Хургада, расположенном на Красном море, выпал снег и град. В других провинциях страны из-за непогоды закрывают школы.

Об этом сообщает Egypt Today.

В курортном египетском городе Хургаде 1 января выпали град и снег. В результате дороги города превратились в бассейны со стоячей водой.

Куски льда размером в пару сантиметров покрыли пляжи курортного города.

Некоторые градины достигали размеров перепелиного яйца. Градины покрыли балконы, террасы домов и отелей.

В одном из отелей градины побили стекла и крышу.

На популярном курорте Шарм-эль-Шейх из-за тропического ливня подтопило номера в отеле. Также там исчезло электричество и обвалился потолок. Об этом в Facebook написал украинский и крымскотатарский журналист Осман Пашаев.

Власти Египта объявили режим чрезвычайной ситуации, учебу в школах отменили.

Также сообщается, что из-за непогоды погибли три человека.

Один из погибших — мужчина из провинции Кафр-эш-Шейх, он коснулся мокрых проводов, в результате чего его ударило электрическим током. Еще один человек погиб в аварии на скользкой дороге. Третьего погибшего вытащили из-под завалов двухэтажного дома, рухнувшего после дождя в Александрии.

Напомним, в столице Египта Каире 20 декабря 2021 года выпал снег. Из-за несвойственных для этого региона осадков власти решили закрыть школы и порты.