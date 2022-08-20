В "Енергоатомі" розцінюють удар по Вознесенську як акт ядерного тероризму Росії: в чому причина

Національна атомна енергогенеруюча команія "Енергоатом" заявляє, що влучання ракети внаслідок обстрілу Вознесенська Миколаївської області прийшлося по спостережній зоні Південноукраїнської атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПУАЕС", - припустили у НАЕК.

Там нагадали, що російські військові намагалися захопити цей об'єкт ще на початку березня, але спроба виявилася невдалою, оскільки українські військові зупинили загарбників.

"Тоді саме поблизу Вознесенська співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях. Всі троє входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції. Відтоді загарбники просто безжально гатять по південному регіону України, руйнуючи його інфраструктуру та не жаліючи людей", - додають в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Вознесенська 20 серпня було пошкоджено два під'їзди п'ятиповерховий житлового будинку. Поранень зазнали, за останніми даними, 12 людей, зокрема декілька дітей.