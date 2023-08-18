В Енергодарі дрон атакував будівлю окупаційної поліції, де йшла нарада керівництва: В ГУР показали відео

В окупованому російськими військами Енергодарі Запорізької області 18 серпня стався вибух в будівлі, де розміщується "міський відділ поліції". Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, в цей момент там відбувалася нарада керівництва.

"Орієнтовно о 9:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух. Внаслідок цього чисельні поранення отримав начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська Республіка)", - кажуть в ГУР.

Також, за його даними, були поранені заступник Чесанова з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні.

Після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя, як дізналися в ГУР, було терміново викликано три реанімобіля. Вже звідти планується їхня евакуація військовими гелікоптерами на територію Росії.

Відомо, що постраждала будівля, окрім розміщення у ній "міськуправління поліції", використовувалася в якості помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи.

"На даний час район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежено. В місті повністю вимкнено мережу інтернет", - зазначають також у військовій розвідці.

Нагадаємо також, що в квітні повідомлялося про загибель внаслідок вибуху в під'їзді будинку в Мелітополі Олександра Міщенка, що очолював Приазовський відділ Мелітопольського райуправління поліції, але після окупації регіону перейшов на сторону російських загарбників.