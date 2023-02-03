В Енергодарі підірвали автомобіль колаборанта: він загинув на місці (ВІДЕО)

В окупованому Енергодарі Запорізької області вранці 3 лютого вибухнув автомобіль з колабарантом Євгеном Кузьміним.

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Про це пише "РИА Мелитополь".

Зазначається, що близько 07:50 у місті енергетиків пролунав гучний вибух. Він був такої сили, що у сусідніх будинках вилетіли вікна, також спалахнула машина, що стояла поруч.

Так звана окупаційна "влада" одразу заявила про "теракт".

Деякі пабліки повідомляють про те, що автівка належала поліціанту-колаборанту Євгену Кузьміну, який співпрацював з ворогом.

За інформацією окупаційної влади він загинув на місці.

"Сьогодні близько 7 ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто. За попередніми даними воно належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом «руского міра» пішов прислуговувати окупантам. Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами", - зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.