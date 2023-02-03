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В Енергодарі підірвали автомобіль колаборанта: він загинув на місці (ВІДЕО)
В окупованому Енергодарі Запорізької області вранці 3 лютого вибухнув автомобіль з колабарантом Євгеном Кузьміним.
Про це пише "РИА Мелитополь".
Зазначається, що близько 07:50 у місті енергетиків пролунав гучний вибух. Він був такої сили, що у сусідніх будинках вилетіли вікна, також спалахнула машина, що стояла поруч.
Так звана окупаційна "влада" одразу заявила про "теракт".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Деякі пабліки повідомляють про те, що автівка належала поліціанту-колаборанту Євгену Кузьміну, який співпрацював з ворогом.
За інформацією окупаційної влади він загинув на місці.
"Сьогодні близько 7 ранку в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто. За попередніми даними воно належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом «руского міра» пішов прислуговувати окупантам. Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами", - зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.