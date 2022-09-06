В Енергодарі пролунав потужний вибух: у місті немає світла та води

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області 6 вересня пролунав потужний вибух, після чого у місті одночасно зникли світло та водопостачання.

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Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання", - зазначив він.

За його словами, обставини події зараз звясовуються.

Як пишуть телеграм-канали, внаслідок вибуху пошкоджено ЛЕП у районі Запорізької АЕС.

Крім того, протягом останніх трьох діб окупанти наносили удари по території навколо Запорізької АЕС. В результаті 5 вересня через пожежу, що сталася після обстрілів, відключили останню лінію, яка з’єднувала станцію з енергосистемою України.

Зазначимо, 1 вересня військові армії країни-агресора РФ вели мінометні обстріли міста Енергодар Запорізької області.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу житлових кварталів Енергодара 28 серпня постраждали десять людей. Також знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок