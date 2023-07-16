В Генштабі підтвердили відступ окупантів у ще одному селі на заході Донеччині

Російські окупаційні війска принаймні частково втратили контроль над селом Старомайорське Великоновосілківської громади Донецької області. Про це свідчить вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України.

"На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Благодатне", - йдеться у ньому.

Нагадаємо, що до цього повідомлялося про звільнення в ході контрнаступу сіл Нескучне, Сторожеве, Благодатне, Макарівка та Рівнопіль цієї ж Великоновосілківської громади.

В свою чергу, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка.

На Авдіївському напрямку російські війська завдали авіаудар в районі самої Авдіївки, а також здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївки, Первомайського та Невельського.

На Бахмутському ж напрямку українські війська, як кажуть в Генштабі, успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського. Противник спробував відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки Донецької області, але безуспішно.

Також окупанти завдали авіаудару в районі селища Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, та Дружба.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області, завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області, Торське, Спірне та Роздолівка Донецької області.

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка Харківської області", - йдеться також у повідомленні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог протягом доби завдав авіадару в районі села Шпиль Сумської області, мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Степне, Попівка, Козаче Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова й Вовчанськ Харківської області.

Крім того, РФ завдала авіаудару в районі Степового Запорізької області, здійснила артобстріли понад 15 населених пунктів, серед яких Малинівка, Гуляйполе та Чарівне Запорізької області; Херсон, Дудчани, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Берегове та Кізомис Херсонської області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - запевнили в Генштабі.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два ворожих засоби протиповітряної оборони.