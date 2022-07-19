В Генштабі повідомили про часткову втрату села Покровське біля Бахмуту

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли райони самого міста Бахмут, а також населених пунктів Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве, повідомляє Генеральний штуб Збройних сил України.

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При цьому в напрямку Покровського загарбники вели штурмові дії, маючи, як зазначають військві "частковий успіх", та вже закріплюються на південній околиці цього сусіднього з Бахмутом села, розділеного на дві частини.

Крім того, повідомляється про ворожі авіаційні удари біля Вуглегірської ТЕС, зазначеного вище Покровського, а також Майорська, Берестового, Вершини та міста Торецьк.

"Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали", - заявили при цьому в Генштабі.

Також ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Спірного, Сіверська, Дронівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського. Крім цього, обстріли велися в районі міста Краматорськ, Райгородка, Донецького та Стародубівки.

"Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив", - сказано в повідомленні.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка. Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівка завершилась, як кажуть у Генштабі, невдало: окупанти з втратами відійшли.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова. Зокрема, росіяни здійснили невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка, а поблизу останнього завдали авіаційного удару.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів, але обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль, завдавши авіаудару неподалік Кам’янки.

"На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення", - зазначили без подробиць військові.

На Сіверському ж напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території Росії населені пункти Миколаївка Чернігівської області та Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина, Миропілля, Есмань і Вовківка Сумської області.