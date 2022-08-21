В Генштабі повідомили про успіх окупантів при штурмі села Благодатне на Миколаївщині

На Південнобузькому напрямку російські війська в неділю завдавали авіаударів біля населених пунктів Ольгиное, Новогригорівке, Таврійське та Лозове. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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"Ворог наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх", - сказано в повідомлені.

При цьому в ранковому зведенні 21 серпня Генштаб повідомляв про зайняття ворогом "південної околиці" села Благодатне та продовження там наступального бою. Зараз про продовження бойових дій вже не йдеться.

На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.

На Новопавлівському напрямку, за даними Генштабу, ворог обстрілював території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара, задіяв авіацію для удару поблизу Новомихайлівки та здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.

На Авдіївському напрямку ворог використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка та Піски, завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Водяного і Красногорівки. Також повідомляється про невдалу для противника розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне.

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"Наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив. На напрямку Лозівський – Піски (населеного пункту Лозівський на Донеччині немає, очевидно, йдеться про селище Лозове - Delo.ua) підрозділи противника мають частковий успіх", - сказано у зведенні.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми, а авіацію - біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.

Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк, але, як зазначають українські військові, отримав жорстку відсіч та відступив.

На Краматорському напрямку противник продовжив обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки, однак про наступальні дії в цих районах не йдеться.

"На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів. Провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов", - розповіли також в Генштабі.

Крім цього, росіяни намагалися вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, але зазнали втрат та відступили.

Поблизу ж Харкова противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руськи Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи, завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

В свою чергу, на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії в районах сіл Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області, Будки та Іскрисківщина Сумської області.