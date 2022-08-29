В Генштабі розповіли про чергові спроби наступу окупантів біля Донецька та Бахмута

Окупаційні сили намагалися у понеділок просунутися наступальними та штурмовими діями у напрямках контрольованих Україною передмість Донецька - міста Марʼїнка, селищ Первомайське та Невельське, однак отримали відсіч та відступили, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Також повідомляється про нанесення противником вогневого ураження біля Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя.

Крім того, знову вказується, що Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках міст Бахмут та Соледар, сіл Весела Долина та Кодема. На цьому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк, Бахмут та Кодема. Біля двох останніх зафіксовано й удари російської авіації.

Тривають ворожі обстріли з артилерійських систем і по районах Григорівки та Івано-Дар’ївки, що біля Сіверська, а також Тетянівки, розташованої навпроти окупованого Святогірська. Неподалік Григорівки та Тетянівки противник задіяв для ударів і авіацію.

"Спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дарʼївка завершилась для окупантів провалом – втратами та втечею", - зазначають також у Генштабі.

На південному заході Донеччини ворог обстріляв позиції українських військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченко, задіяв авіацію для завдання удару неподалік Володимирівки. Також окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки.

На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли з боку росіян в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогірʼя, Степове та Кам’янське. Ударами авіації окупанти намагалися завдати втрат українським підрозділам біля села Малі Щербаки.

На Миколаївщині та прилеглих районах Херсонщини противник обстрілював з артилерійських систем і танків в районах самого Миколаєва, населених пунктів Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, а також сіл Тополине та Князівка на півночі Херсонщини.

Зазначено, що ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки, а штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, але зазнав втрат та ретирувався.

На Слов’янському ж напрямку зафіксовано артилерійський вогневий вплив неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська. За даними Генштабу, російська армія намагалася покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, але успіху не мала та відійшла.

Навколо Харкова росіяни з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман.

Окрім цього, в Чернігівській області противник із ствольної артилерії обстрілював район села Янжулівка, а в Сумській - райони сіл Старикове та Вільна Слобода.