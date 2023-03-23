В Генштабі спростували свою заяву про вихід російської армії з Нової Каховки

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що інформація про вихід підрозділів російської окупаційної армії з Нової Каховки Херсонської області не відповідає дійсності. Про це йдеться в його повідомленні.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що раніше в четвер Генштаб у своєму вечірньому зведенні заявив, що станом на 22 березня всі підрозділи окупаційної армії, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто.

Нова Каховка є другим за величиною містом Херсонської області. Перед війною, на початку 2022 року в населеному пункті проживало, за оцінками Держстату, 44,4 тисячі людей. Місто було захоплене в перші ж дні повномасштабного російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року.

Зазначимо, що саме там розташовано гідроелектростанцію на Дніпрі, яка отримала пошкодження через бойові дії, внаслідок чого у Каховському водосховищі значно впав рівень води. Ця ж ГЕС слугувала однією з двох (разом з Антонівським мостом біля Херсону) автомобільних переправ між берегами Дніпра в Херсонській області. Нині обидві зруйновано. У Новій Каховці також розташований вхід до Північно-Кримського каналу, яким дніпровська вода постачається до Криму.