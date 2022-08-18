В Генштабі визнали втрату селища Піски під Донецьком: яка зараз лінія фронту на Донбасі

Російські окупаційні сили в четвер здійснили невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Піски – Первомайське, Лозове – Первомайське, а також Верхньоторецьке – Камʼянка й Новоселівка Друга – Авдіївка.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, що в попередніх зведеннях згадував Піски лише в контексті ворожих обстрілів біля цього населеного пункту. Однак про них ідеться, зокрема, й в новому звіті.

Крім того, вказано, що вогневого впливу з танків, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони міст Авдіївка, Мар’їнка та Красногорівка, а також населених пунктів Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївка. Безпосередньо по Красногорівці завдано авіаудару.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Білогорівка, Вершина та Залізне, задіяв авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки.

В Генштабі також повідомили, що російські війська наразі контролюють села й селища поблизу Бахмута по лінії Володимирівка - Покровське - Клинове - Семигір’я - Гольмівський і намагалися прорвати українську оборону й просунутися далі до міста, але не мали успіху й відійшли.

На Краматорському ж напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки.

"Окрім того, ворог завдав авіаудару неподалік Спірного. Окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка – Виїмка. Зазнали втрат та відступили", - йдеться також у повідомленні.

В свою чергу, на південному заході Донеччини зафіксовано обстріли поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Також окупанти завдали авіаудару неподалік Вугледару.

"Наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук – Водяне. Отримав жорстку відсіч та відступив", - додають у Генштабі.

В свою чергу, на Запорізькому напрямку не припинялись обстріли із усіх наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення. Зокрема, противник задіяв авіацію біля Щербаків, Залізничного та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку, з даними українських військових, окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків. Там ворог завдав авіаударів біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового.

На північно-східній ділянці фронту на Словʼянському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражківки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного.

В свою чергу, на Харківському напрямку війська РФ задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб’яжє, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи. Також окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старого Салтова і Баранівки.

В Сумській же області російські війська здійснили обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Студенок, Павлівка та Велика Писарівка.