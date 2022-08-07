В Генштабі ЗСУ розповіли про бої навколо Донецька: де ще намагаються прорватися окупанти

Російські окупанти в неділю знову намагалися прорвати оборону українських військ у напрямках розташованих довкола Донецька міст Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та селища Піски, бойові дії у цих районах тривають, кажуть у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Повідомляється про обстріли з артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Крім того, біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки зафіксовано нанесення авіаударів.

На північному сході Донеччини ворог здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Райгородок та Званівка, завдав авіаудару неподалік Спірного.

"Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов", - додають у Генштабі.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах міст Бахмут, Соледар та Костянтинівка, сіл Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. Також противник задіяв авіацію біля Бахмута, Соледара і Зайцевого.

"Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії. Силами розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки. Група виявлена та знешкоджена", - розповіли в Генштабі.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля сіл Довгеньке, Велика Комишуваха, Сулигівка, Рідне, Богородичне та Краснопілля. Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії, але зазначається, що українські військові відкинули ворога назад. Окрім цього, втратами та відступом завершилася для окупантів розвідка боєм поблизу Богородичного та Долини.

На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки, а також проводив розвідку безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках також продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення: ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка.

На Південнобузькому напрямку російські війська здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення, завдали авіаудари в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове і Таврійське.

Крім цього, повідомляється про наступальні бої біля села Благодатне Херсонської області, в ході яких росіяни успіху не мали та відійшли назад.

На півночі ж країни ворог вів повітряну розвідку та обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки і Миколаївка Сумської області.