В гирлі Бистре, відкритому для експорту зерна, підірвалося на міні українське судно (ФОТО)

Мале гідрографічне судно "Шляховик", що належить "Держгідрографії", постраждало при зіткненні з міною в дунайському гирлі Бистре. Про це повідомляє Ukrainian Shipping Magazine.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що судно отримало пошкодження, ступінь яких ще належить з’ясувати рятівникам. Чи є потерпілі – також наразі невідомо.

Як повідомило видання ввечері 28 липня, "Шляховик" зараз стоїть на хвилерізі на вході в Бистре зі сторони Чорного моря, учасники рятувальної операції вже направляються на місце події.

При цьому воно опублікувало зроблені вдень у четвер фотографії судна біля хвилерізу, на яких видно, що на ньому на той момент вже був затоплений трюм.

Нагадаємо, що Україна лише 9 липня оголосила про можливість користування гирлом Бистре, яке з’єднує судноплавним каналом Кілійське гирло Дунаю, по якому проходить кордон з Румунією, з Чорним морем.

Фото: Ukrainian Shipping Magazine Фото: Ukrainian Shipping Magazine Фото: Ukrainian Shipping Magazine Фото: Ukrainian Shipping Magazine Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Сталося це завдяки тому, що розташований за 35 кілометрів від входу в Бистре острів Зміїний був 30 червня залишений російськими окупантами після систематичних обстрілів з боку української армії.

Станом на 11 липня повідомлялося, що вже вісім суден скористалися цим шляхом, прибувши до українських дунайських портів.

До цього через блокаду судноплавства в українській частині Чорного моря судноплавним компаніям доводилося використовувати для цього тільки Сулінське гирло, яке повністю проходить по територіх Румунії, що призвело до скупчення великої кількісті суден перед входом до каналу та його значного перевантаження.